Calhanoglu e Acerbi infortunati, novità positive in vista di Inter-Venezia!

Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi sono i due osservati speciali di Simone Inzaghi nell’allenamento nerazzurro. I due infortunati proseguono col recupero, sul quale arrivano importanti informazioni in vista di Inter-Venezia.

IL PUNTO SUL RECUPERO – La squadra di Simone Inzaghi ha chiuso egregiamente, con un netto 0-3, la trasferta di Empoli di ieri sera. Ma c’è alle porte un altro match, che precederà gli importanti impegni contro Arsenal e Napoli, per cui i nerazzurri hanno già ricominciato ad allenarsi. Per il prossimo duro blocco di partire, oltre all’impegno e al lavoro, l’allenatore nerazzurro avrà bisogno di quante più forze possibili in campo e in panchina. Non si può, allora, non guardare all’infermeria, nella quale vi sono ancora una serie di importanti giocatori. Tra questi spiccano certamente Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi, sui quali giungono importanti novità in vista di Inter-Venezia di domenica sera.

Tornano le due gemme di Inzaghi? Le ultime sul recupero dall’infortunio di Calhanoglu e Acerbi

NOVITÀ – Come detto precedentemente, all’indomani della vittoria di Empoli i nerazzurri sono già tornati a lavoro per preparare al meglio Inter-Venezia. Proprio dalla seduta d’allenamento odierna filtrano notizie particolarmente interessanti sulle condizioni di Calhanoglu e Acerbi. Come riporta SportMediaset, infatti, i due calciatori hanno lavorato ancora a parte, ma con un buon ritmo. Questo fa pensare che tra domani e dopodomani (venerdì e sabato, quindi) il centrocampista e il difensore riescano a tornare a lavorare insieme a tutto il resto del gruppo di Inzaghi. Ciò richiama alla disponibilità per Inter-Venezia, sfida dell’undicesima giornata di Serie A per la quale Calhanoglu e Acerbi potrebbero essere nuovamente convocabili. In questo caso sarebbe, ovviamente, molto difficile pensare di vederli in campo – soprattutto dal primo minuto -, ma già solo la panchina si rivelerebbe sicuramente un buon punto di partenza.