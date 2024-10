Inter forte su un ‘fedelissimo di Simeone’? Le voci dalla Spagna

L’Inter avrebbe messo nel mirino un calciatore dell’Atlético Madrid, sul quale Diego Simeone punta con forza, in vista della finestra estiva di calciomercato. Di seguito le ultime che provengono dalla Spagna.

L’INTERESSE – L’Inter sarebbe sulle tracce di Angel Correa, attaccante dell’Atlético Madrid che ha sempre rappresentato una figura vicina a Diego Simeone sia per l’impatto sul campo che per il legame personale. Secondo quanto riportato da Fichajes.net, il calciatore argentino potrebbe approdare al club nerazzurro in quanto quella di Milano rappresenterebbe una destinazione in linea con le aspirazioni e gli obiettivi del classe 1995. Le qualità di versatilità e cattiveria agonistica costituiscono due degli elementi che rendono l’Inter come la squadra più interessata al suo profilo.

Inter su Correa? Il punto

LA MOTIVAZIONE – L’Inter starebbe pensando a Correa nell’ottica di rinforzare il proprio reparto offensivo con un calciatore dalle grandi qualità tecniche e dall’esperienza necessaria per coltivare ambizioni importanti. Con la scadenza del suo contratto prevista nel 2026, l’argentino potrebbe effettivamente lasciare l’Atlético Madrid dopo oltre 10 anni trascorsi in Spagna. Ecco perché la scelta di cambiare completamente realtà, dicendo addio al suo storico allenatore Simeone, rappresenterebbe una decisione dalla portata molto significativa per il campione del mondo nel 2022. I nerazzurri sembrano volerci provare, Cholo permettendo.