Inter, un club saudita sulle tracce di Angel Correa? Il punto

L’Inter deve vedersi dall’interesse molto spiccato di una squadra del campionato saudita nei confronti di Angel Correa, calciatore dell’Atlético Madrid che piace molto ai nerazzurri.

LA SITUAZIONE – L’Inter, come rivelato nella giornata di ieri 30 ottobre, ha messo nel mirino l’argentino dell’Atlético Madrid Angel Correa. La squadra nerazzurra lo apprezza sia per le sue doti tecniche che per l’esperienza che ha maturato con la squadra spagnola, club in cui milita da ben 10 stagioni. Il legame costituitosi con il connazionale Diego Simeone è uno degli ostacoli alla possibile cessione del classe 1995 in estate, ma la scadenza del suo contratto nel 2026 invita a ragionare con attenzione sul suo futuro. I madrileni, ad ogni modo, ne vorrebbero evitare l’uscita a zero.

Inter, l’Al-Ittihad si fa avanti per Correa: le ultime

OPZIONE CONCRETA – Come riportato da Fichajes.net, Correa rappresenta un profilo seguito con interesse dall’Al-Ittihad per la prossima sessione estiva di calciomercato. Il club saudita vorrebbe rafforzare le sue ambizioni in patria e a livello internazionale, motivo per cui il tipo rappresentato dal classe 1995 può rappresentare l’ideale per perseguire il proprio obiettivo. La squadra saudita è consapevole che il calciatore argentino stia trovando sempre meno spazio a causa degli arrivi di Alexander Sorloth e Julian Alvarez. Anche per questa ragione l’Al-Ittihad, ma ciò vale anche per l’Inter e gli altri club interessati, potrebbe affondare il colpo per il suo acquisto nel 2025.