Marchetti 5! Rosso? Una scusante: moviola Empoli-Inter (0-3) – CdS

Marchetti direttore di gara di Empoli-Inter sbaglia serata e incappa in una serie di errori anche banali. Il Var però lo aiuta. La moviola di Empoli-Inter promossa dal Corriere dello Sport.

MALE – Matteo Marchetti arbitro di Empoli-Inter, match finito 0-3. I nerazzurri hanno vinto agevolmente contro la squadra di Roberto D’Aversa, che mai aveva subito in questa stagione tre gol in casa. Successo guidato da Davide Frattesi, autore di una doppietta, e dalla rete di Lautaro Martinez. A dirigere la partita Marchetti della sezione di Ostia. L’arbitro, internazionale a partire da gennaio 2025, incappa in una serie di errori sicuramente evitabili. Emblematico quello legato all’espulsione di Saba Goglichidze. Come riferisce il Corriere dello Sport, il rosso è netto e l’arbitro doveva vederlo, ma ha una scusante.

Moviola di Empoli-Inter, Marchetti bocciato: il Var lo salva

MOVIOLA – Due gli episodi da moviola della partita tra Empoli-Inter: il rosso a Goglichidze e il gol annullato a Matteo Darmian. Nel primo caso, il difensore georgiano interviene con la gamba alta contro quella di Marcus Thuram, lo sfiora (unica scusante per Marchetti) ma l’intervento è veramente duro e pericoloso. Poteva mettere in serio pericolo l’incolumità del giocatore, come anche confermato dal dirigente Aia Dino Tommasi durante Open Var su Dazn. Il Var Serra lo richiama all’OFR e Marchetti cambia subito idea, trasformando l’iniziale giallo in cartellino rosso. Sul gol di Darmian non ravvisato un tocco di braccio del giocatore dell’Inter. Anche qui, OFR e gol non convalidato. Validi gli altri tre gol nerazzurri. Voto 5 per Marchetti, 7 per il Var Serra.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna