Zanetti: «L’Inter sta bene! Saremo competitivi ovunque. Rosa profonda»

Zanetti dopo la consegna del premio “Ficts Guirlande d’Honneur” durante un evento a Milano, a Radio TV Serie A ha parlato della situazione attuale dell’Inter e altri temi principali.

IL MOMENTO DELLA SQUADRA – Javier Zanetti ringrazia tutti per il premio ricevuto, prima di parlare del momento attuale dell’Inter, dopo la vittoria dei nerazzurri in casa l’Empoli: «Sono onorato e orgoglioso di aver ricevuto questo premio prestigioso, che parla dei valori dello sport, valori che uno impara da bambino e che servono per la nostra crescita. Ringrazio chi mi ha votato. Come sta l’Inter? Bene, soprattutto dopo la vittoria importante di ieri. Dovevamo stare attenti e concentrati, abbiamo dato una grandissima risposta. Saremo competitivi ovunque, sapendo che non sarà semplice per i tanti impegni. La rosa profonda aiuta tantissimo, giocando ogni tre giorni avremo bisogno dell’aiuto di tutti».

Non solo campionato, il cammino in Europa dell’Inter e il nuovo format

NUOVO FORMAT – Il vicepresidente Zanetti ha espresso la sua opinione riguardo il nuovo format della UEFA Champions League: «È sempre una manifestazione ambita da ogni società, noi ci teniamo tantissimo. Non sarà semplice ma ci proveremo. Ci adattiamo al nuovo format, finora stiamo andando bene».