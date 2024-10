Pruzzo, ma sei serio?: «Goglichidze? Mai rosso, non scherziamo!»

Assurdo Pruzzo, che ritiene non da rosso il bruttissimo intervento di Goglichidze in Empoli-Inter su Marcus Thuram. Il suo inusuale pensiero.

ESPULSIONE – Su Radio Radio Mattino Sport e News, si discute sul rosso dato a Saba Goglichidze durante Empoli-Inter. Un’espulsione grande quanto una casa, ma non secondo Roberto Pruzzo. L’ex giocatore esprime il suo parere in questo modo: «Ma era da rosso quell’intervento? Dici a dieci che hanno giocato a calcio e dimmi cosa ti rispondono. Perché non chiedete ad ex calciatori? Ma che piede a martello! L’arbitro è a due metri e e non fischia nulla. Gli fanno vedere il fermo immagine per cambiare idea. Gli aveva dato il giallo perché rotola per terra e gli altri protestano».

Dal rosso a Goglichidze al rendimento dell’Inter e di Zielinski

ZIELINSKI – Poi si cambia discorso e Pruzzo si focalizza sulla posizione di Zielinski e sull’andamento dell’Inter in queste dieci giornate di campionato: «Zielinski non ha ancora ancora una collocazione duratura all’Inter. Lo hanno preso per essere una garanzia in quel tipo di ruolo, non è un regista e probabilmente non è all’altezza di quel livello così alto. Sull’Inter in queste partite ho avuto la sensazione che la squadra potesse vincere, seppur nelle difficoltà, le partite. Ma dietro qualche scricchiolio c’è».