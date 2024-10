Lautaro Martinez nella storia dell’Inter! Supera Nyers e punta alla top 5

Lautaro Martinez con la rete segnata in Empoli-Inter 0-3, ha aggiunto un altro capitolo alla sua straordinaria carriera con l’Inter, siglando il gol che lo consacra come miglior marcatore straniero nella storia del club. Ora punta alla classifica generale, e in particolare la top-5.

RECORD SUPERATO – Lautaro Martinez dopo il gol alla Roma si ripete anche contro l’Empoli, siglando il gol numero 134 da quando è all’Inter. Con questo sigillo, raggiunto nella partita contro l’Empoli (vinta dai nerazzurri per 3-0), Lautaro Martinez ha superato István Nyers, leggenda degli anni ’40 e ’50, che aveva detenuto il primato per anni. Ora l’argentino si trova al settimo posto assoluto nella classifica dei migliori marcatori della storia dell’Inter, e con una stagione ancora lunga davanti a sé, è ben posizionato per raggiungere altri nomi illustri. Il record di Lautaro Martinez riflette il forte legame con il club e i tifosi, che lo vedono come un simbolo di continuità e passione. Essere il miglior marcatore straniero nella storia dell’Inter è un riconoscimento importante che celebra non solo le sue doti tecniche, ma anche la leadership e l’impegno che ha messo in campo in ogni partita.

Lautaro Martinez punta alla top-5 generale dell’Inter!

CLASSIFICA MIGLIORI MARCATORI – Dopo aver raggiunto Nyers con una rete contro la Roma, Lautaro Martinez ha consolidato il suo settimo posto con un’altra prestazione decisiva, che non solo ha messo al sicuro i tre punti per l’Inter, ma ha anche sancito il suo posto nella storia del club. Il prossimo obiettivo per l’attaccante argentino è Benito Lorenzi, che occupa il sesto posto con 143 gol, un traguardo raggiungibile per il capitano nerazzurro, soprattutto considerando l’attuale media realizzativa e la sua costanza in zona gol. Con l’ambizione e il ritmo attuale, Lautaro potrebbe puntare a entrare nella top 5 dei marcatori dell’Inter di tutti i tempi, una lista dominata da leggende come Sandro Mazzola e Luigi Cevenini, entrambi a quota 158 gol.

1. Giuseppe Meazza 284 408 0,7 2. Alessandro Altobelli 209 466 0,45 3. Roberto Boninsegna 171 287 0,6 4. Sandro Mazzola 158 565 0,28 4. Luigi Cevenini III 158 190 0,83 6. Benito Lorenzi 143 314 0,46 7. Lautaro Martinez 134 294 0,46 8. Istvan Nyers 133 182 0,73