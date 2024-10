Minotti: «Scudetto? Il Napoli sta scappando. Ma l’Inter ha le carte per stargli dietro»

Lorenzo Minotti, direttore sportivo ed ex giocatore, negli studi di Sky Sport, al termine della sfida tra Como e Lazio, ha parlato anche del percorso che sta facendo l’Inter.

LAVORARE – Minotti, ex giocatore di Cagliari e Parma, nel corso del post partita tra Como e Lazio, ha parlato anche del lavoro di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter. Queste le parole di Lorenzo Minotti negli studi si Sky Sport Calcio: «Nessuno si aspettava che Antonio Conte potesse portare il Napoli così in alto in così poco tempo. Conte sa guidare le auto di questo calibro, e senza coppe è sicuramente un vantaggio per il Napoli. L’Inter sta facendo bene, ha i mezzi per stargli dietro a questo Napoli. Le altre invece si stanno già staccando. Milan e Juventus devono iniziare a fare le cose per bene, sono state superate da troppe squadre».