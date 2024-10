Inter, miglioramento o scherzetto? Ad Halloween Inzaghi torna a far paura!

Ventiquattro ore prima della notte più spaventosa dell’anno l’Inter trova la vittoria e torna a far paura. Halloween porta a una domanda mai banale.

DOMANDA – Nella notte di Halloween l’Inter può unirsi a diavoli, streghe e mostri, per inoltrarsi tra i vicoli della Serie A a spaventare le sue dirette avversarie. La decima giornata di campionato, che questa sera verrà sigillata da Roma-Torino e Como-Lazio, ha visto la squadra di Simone Inzaghi tornare alla vittoria. E anche in maniera convinta. Lo 0-3 allo Stadio ‘Carlo Castellani’ contro l’Empoli di Roberto d’Aversa ha cancellato, seppur non totalmente, le ferite provocate dal pareggio contro la Juventus nel turno precedente. Nessun gol subito dai nerazzurri, che hanno visto andare a segno – oltre a Davide Frattesi per il bis – anche il fantasma Lautaro Martinez. Due indicazioni importanti, queste, che non possono che indurre alla semi-citazione più famosa nella notte di Halloween: Inter, “miglioramento o scherzetto” quello di Empoli?

Inter, ad Halloween diventi mostruosa. E dopo?

RISPOSTA – Il dolcetto per l’Inter sarebbe trovare altri tre punti contro il Venezia, fondamentali per la riconcorsa al Napoli. Soprattutto prima dello scontro diretto di domenica 10 novembre. Ma lo sarebbe anche scoprire che la partenza stagionale a singhiozzo sia completamente archiviata, magari ritrovando anche l’equilibrio e la stabilità difensiva che manca da troppo. L’ultima vittoria fornisce aspettative e validi motivi per sperare che quello di Empoli non sia stato solo un semplice “scherzetto” dettato dagli imminenti festeggiamenti di Halloween. La risposta definitiva al quesito preferito dai bambini nella spaventosa notte del 31 ottobre potrebbe arrivare tra soli tre giorni. Quando a casa dell’Inter si presenterà il Venezia, ringalluzzito dopo la rimonta sull’Udinese.