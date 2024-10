Manita della Lazio: Baroni si conferma per un posto in Europa

Termina 1-5 la sfida tra la Lazio di Baroni e il Como di Cesc Fabregas. Secondo tempo infuocato al Singigaglia dalla quale escono ben due cartellini rossi e una Lazio che dilaga.

VITTORIA – Triplice fischio al Senigallia di Como, per la sfida tra i comaschi e la Lazio di Baroni. Partono subito forte i padroni di casa, con il doppio gol nel giro di appena tre minuti. Prima al 28′ Taty Castellanos dal dischetto beffa Audero con la palla che si spegne sotto al sette. Dopo tre minuti arriva il raddoppio della Lazio, con Pedro che sfrutta un assist al bacio di Nuno Tavares e con un tiro coordinato spinge i capitolini verso la vittoria. Archiviato il doppio vantaggio, il finale di primo tempo scorre abbastanza tranquillo, con il Como che prova in tutti i modi a trovare un buco nella difesa biancoceleste.

Como-Lazio, doppio rosso. E poi ci pensa Patric

FUGA – Nella ripresa invece, ci pensa il Como ad alzare l’intensità della partita. I padroni di casa infatti, accorciano le distanze al 54′ grazie al guizzo vincente di Luca Mazzitelli. Il centrocampista comasco, sfrutta un rimpallo a suo favore e nonostante un tiro abbastanza debole trova il gol che riapre la partita. Al 60′ invece, doccia fredda per il Como con Matthias Braunoder che si becca il doppio giallo e fa restare i suoi in dieci uomini. Pochi minuti dopo, lo segue anche Nuno Tavares che con la somma dei due gialli, finisce dritto sotto la doccia. Al 72′ invece, arriva il gol che chiude il match. La Lazio ha trovato il terzo gol grazie a un’incornata di Patric che non lascia scampo ai difensore del Como. Nel finale, dopo due occasioni divorate da parte degli uomini di Fabregas, la Lazio trova la via del quarto gol con Castellanos che firma la sua doppietta personale. Al 96′ arriva anche la manita della Lazio che chiude la sfida con Loum Tchaouna che da due passi chiude in rete. Vittoria gigantesca per gli uomini di Baroni che si confermano per un posto in Europa.