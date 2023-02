Inter, Sampdoria il peggior attacco. Obiettivo porta inviolata per Onana

L’Inter sarà ospite in serata della Sampdoria per la partita valida per la giornata 22 del campionato di Serie A (vedi live). I blucerchiati sono per distacco il peggior attacco tra le venti squadre, l’obiettivo per André Onana è solo uno.

RISULTATO – Le responsabilità non saranno tutte di André Onana, ma tra le statistiche la porta inviolata viene associata direttamente al portiere. L’Inter ha subito sempre gol in trasferta in questa stagione, addirittura anche con la Cremonese nell’ultima occasione. In quel caso la magia di David Okereke ha portato in vantaggio la squadra dell’allora allenatore della neo-promossa Massimiliano Alvini. Lautaro Martinez ha poi segnato una doppietta e permesso ai nerazzurri di vincere. Non sempre però è arrivata una rimonta: in trasferta i dati difensivi preoccupano e non poco. Il match di questa sera sarà un importante banco di prova anche per questo motivo. Francesco Acerbi, Milan Skriniar e Alessandro Bastoni dovranno mantenere la porta inviolata, confermando i miglioramenti già intravisti in questo inizio di 2023. La Sampdoria ha segnato solamente dieci gol in campionato, il test sulla carta non dovrebbe essere arduo.