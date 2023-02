Sampdoria-Inter, novità in difesa per Inzaghi: Acerbi verso la panchina

Ci sarebbe una novità di formazione dell’ultima ora. Francesco Acerbi, alla vigilia dato per titolare, potrebbe avere un turno di riposo

RIPOSO – Francesco Acerbi verso la panchina. Secondo quanto riportato da Marco Barzaghi, il centrale ex Lazio non sarà titolare nella sfida di questa sera. Al suo posto giocherà Stefan De Vrij. Sulla sinistra, invece, chance per Robin Gosens.

