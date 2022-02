Inter-Roma 2-0, cinque dati statistici che potresti non sapere

Inter-Roma 2-0 vale il passaggio alle semifinali di Coppa Italia, nonché un immediato riscatto dopo la sconfitta di sabato nel derby. Dalla vittoria di ieri sera ci sono statistiche riguardanti sia Mourinho, alla prima da ex a San Siro, sia gli incroci coi giallorossi.

TRE – Le stagioni di fila in cui l’Inter raggiunge le semifinali di Coppa Italia. Poi però non è andata oltre: nel 2019-2020 fu il Napoli ad andare in finale, un anno fa la Juventus. Ora ci sarà una rivincita contro una fra Milan e Lazio, ossia le uniche due squadre capaci finora di battere i nerazzurri in Serie A.

UNDICI – Gli anni dopo cui l’Inter è riuscita a eliminare la Roma in Coppa Italia. Nel 2010-2011, l’ultima volta che i nerazzurri poi hanno vinto il trofeo, 0-1 all’andata (19 aprile) e 1-1 al ritorno (11 maggio) per andare in finale. Nel 2012-2013 erano passati i giallorossi, sempre in semifinale 2-1 all’andata e 2-3 al ritorno.

VENTIDUE – Le sfide fra Inter e Roma in Coppa Italia. Quella di ieri è la dodicesima vittoria nerazzurra, contro le sette giallorosse, mentre sono tre i pareggi. Su cinque incroci ai quarti di finale questo è il quarto passaggio del turno, l’unica eliminazione avvenne nel 1985-1986.

CENTOCINQUE – I secondi con cui Edin Dzeko (da ex) ha aperto le marcature in Inter-Roma, girando in rete il cross di Ivan Perisic. Per trovare un gol più veloce in Coppa Italia bisogna ritornare al 14 gennaio 2020, quando contro il Cagliari (agli ottavi) Romelu Lukaku impiegò appena ventuno secondi per sbloccare il match poi finito 4-1.

QUATTROMILADUECENTONOVANTATRÉ – I giorni dopo cui José Mourinho è tornato protagonista per una partita in casa dell’Inter al Meazza. L’ultima era stata un 4-3 contro il Chievo, nella penultima giornata di Serie A 2009-2010, una settimana prima del titolo e a tredici giorni dal Triplete.