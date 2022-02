Napoli-Inter, Dimarco pronto a sostituire Bastoni: in difesa ritorna de Vrij

Napoli-Inter, Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Alessandro Bastoni per infortunio, ma avrebbe fatto comunque a meno del difensore soprattutto dopo la sua squalifica per due giornate (l’Inter valuta il ricorso). Al suo posto ci sarà Dimarco.

SOSTITUTO – Napoli-Inter, Simone Inzaghi non siederà in panchina a causa della squalifica rimediata nel derby. Il tecnico era già stato fermato dal Giudice Sportivo dopo lo sfogo in Inter-Juventus per il rigore assegnato ai bianconeri. Così il tecnico dovrà accomodarsi in uno dei Skybox dello stadio Diego Armando Maradona, non prima di aver scelto il sostituto di Alessandro Bastoni. Il difensore italiano, oltre ad essere stato squalificato per due giornate, contro la Roma ha subito un brutto infortunio (si aspettano ulteriori accertamenti). Probabile che tocchi a Federico Dimarco prendere il posto del collega, con Skriniar a destra e il ritorno di Stefan de Vrij al centro della difesa.