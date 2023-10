Inter, perché Soucek? Un solo difetto nel centrocampo di Inzaghi

Questa mattina è uscito fuori il nome di Tomas Soucek per l’Inter. Il profilo è sicuramente interessante, ma perché se ne parla? Il motivo è molto più semplice di quello che si pensa.

COSA MANCA? – L’Inter ha un centrocampo estremamente folto. Stefano Sensi, Davy Klaassen, Henrikh Mkhitaryan, Nicolò Barella, Davide Frattesi, Hakan Calhanoglu e Kristjan Asllani. 7 giocatori per coprire un reparto in cui ne servono 3 dal primo minuto in campo. Nonostante ciò Simone Inzaghi non ha a disposizione un profilo che storicamente ha sempre ben voluto: manca ai nerazzurri il centrocampista fisico. Non c’è più Roberto Gagliardini che ricopriva quel ruolo, quindi si è alla ricerca di un profilo di questo tipo. Tomas Soucek soddisfa le caratteristiche che servono con i suoi 192 centimetri di altezza. Se arriverà o meno a Milano è ancora presto per scoprirlo, ma tra le ricerche della dirigenza c’è sicuramente l’idea di un profilo del genere anche per il futuro.