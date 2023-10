Dimarco: «Hernandez tra i migliori al mondo. Servono 2 vittorie»

Convocato con la Nazionale Italiana, Federico Dimarco è stato intervistato sul profilo Youtube della FIGC e ha parlato in questo modo.

INTERVISTA – Dimarco risponde per la FIGC: «Saranno due partite chiave, con due vittorie si è a buon punto per la qualificazione agli Europei. Da piccolo mi piaceva Marcelo del Real Madrid, aveva una classe che pochi terzini hanno avuto. Forse insieme a Roberto Carlos. Alphonso Davies, Theo Hernandez e Nuno Mendes tra i migliori terzini al mondo. Io sono come gli altri. Ora fare questo ruolo è più divertente, ti ritrovi in mezzo al campo a giocare e puoi segnare di più. Il calciatore più forte affrontato? Dembele del Barcellona. Il primo gol con l’Italia? Una bella emozione, ho scoperto dopo che era il gol 1500 della Nazionale. Giocare nella squadra del tuo Paese è qualcosa di incredibile. Ogni gol è gol, vale sempre uno anche se più bello o brutto».

NAZIONALE – Dimarco ha continuato: «Quando sei ragazzino giochi contro ragazzi della stessa età che magari sono in Prima Squadra. Sono esperienze che ti servono per crescere. Io penso che bisogna sempre sognare con i giusti modi. Sarebbe veramente bello ripetere la vittoria che hanno fatto questi ragazzi 2 anni fa. Il nostro è un gruppo giovane, stiamo bene insieme. Si vede anche sul campo quando lavoriamo. Tutti si aiutano, è fondamentale per creare unione».