Spalletti prepara Italia-Malta: provati insieme cinque dell’Inter! – TS

Dall’allenamento in vista di Italia-Malta si evincono alcune probabili scelte di Spalletti. In ballo la titolarità di cinque giocatori dell’Inter.

POSSIBILI SCELTE – Prima Malta sabato prossimo, poi la trasferta in Inghilterra del prossimo 17 ottobre. L’Italia ha solo pochi giorni per preparare le sfide di qualificazione europea in programma in questa sosta per le Nazionali. Per questo, secondo quanto scrive TuttoSport, Luciano Spalletti sta lavorando contemporaneamente ad entrambe le sfide. Dall’allenamento a porte aperte di lunedì arrivando alcune indizi e indicazioni in vista di Italia-Malta: primo fra tutti il fatto che ben cinque giocatori dell’Inter siano stati provati insieme in campo. La certezza in fase difensiva sono Matteo Darmian e Francesco Acerbi ai due lati. Al centro, invece, Spalletti ha provato a rotazione tutti gli altri a disposizione in quel ruolo, fra cui l’interista Alessandro Bastoni. A centrocampo il CT azzurro ha pensato a una linea a cinque con Domenico Berardi arretrato, Nicolò Barella, Bryan Cristante, Sandro Tonali e Federico Dimarco. In attacco, invece, la coppia Kean-Scamacca.

Fonte: TuttoSport – Stefano Salandin