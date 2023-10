Soucek, chi è il centrocampista del West Ham che piace all’Inter!

Soucek è finito nella lista dei possibili colpi a zero dell’estate per l’Inter. Il centrocampista del West Ham è un profilo interessante

NUOVO AFFARE A ZERO? − Tomas Soucek è finito nel mirino dell’Inter. Il centrocampista ceco, attualmente in forza al West Ham, potrebbe lasciare Londra e l’Inghilterra in estate a parametro zero. I nerazzurri sono alla finestra. Marotta e Ausilio, maestri ormai dei colpi in scadenza di contratto, ci lavorano ovviamente per l’estate. Il West Ham, dal canto suo, vorrebbe prolungare il matrimonio con l’ex centrocampista dello Slavia Praga (28 anni). Determinante sarà la volontà del ragazzo. Ma chi è Soucek?

Soucek, numeri e caratteristiche: l’Inter osserva

OTTIMI NUMERI − Soucek è un profilo interessante, soprattutto per quelle che sono oggi le caratteristiche del centrocampo dell’Inter. Alto 1.92, centrale di centrocampo, forte fisicamente, di grande esperienza e con un ottimo vizio del gol. Soucek è a Londra, al West Ham, da ormai quattro stagioni. Il ceco ne è diventato subito un pilastro, tanto da aver già collezionato 165 partite tra tutte le competizioni. Soucek nasce e cresce calcisticamente nello Slavia Praga facendo tutta la trafila tra le squadre giovanili del club ceco prima di approdare in Prima Squadra non ancora ventenne.

LO CONOSCE − Prima di approdare in Premier League anche un breve intermezzo allo Slovan Liberec. Allo Slavia, chiude la sua esperienza con 158 partite, condite da 40 gol e 14 assist. Tantissimi per uno abituato a muoversi nella linea mediana del campo. Tra queste reti anche quella contro l’Inter durante la fase a gironi della Champions League 2019-20. Suo il gol del momentaneo pareggio nel match poi finito 1-3 per l’allora Inter di Antonio Conte.

PILASTRO − L’impatto al West Ham è subito importante, tanto che gli Hammers, prima lo acquistano in prestito nel gennaio 2020, per poi riscattarlo definitivamente in estate. In terra londinese, diventa subito un pilastro segnando nella prima vera stagione per intero in Inghilterra, la 2020-21, addirittura 10 gol in 38 partite di Premier, che permettono alla squadra di qualificarsi anche in Europa League. Positiva anche la stagione successiva, chiusa con sei gol e un assist in 51 partite. In questa stagione, Soucek ha già iniziato alla grande mettendo a referto quattro gol nei primi 10 incontri stagionali. Pilastro sia a Londra che in Nazionale, di cui ne è il capitano, tanto da vantare ben 62 presenze complessive con nove gol.

SOMIGLIANZE − Se l’Inter dovesse decidere di puntare su Soucek non sarebbe una scelta sbagliata. Anzi. Al centrocampo di Inzaghi, attenzione uno dei migliori in Serie A e non solo, manca un centrocampista con quelle caratteristiche. Uno capace di dominare fisicamente e aiutare anche in fase offensiva grazie ai suoi centimetri. Una sorta di Milinkovic Savic meno tecnico, ma con più e pregevole esperienza. Per caratteristiche potrebbe anche somigliare all’ex romanista Nemanja Matic, ossia un giocatore di stazza e fisicità davanti la difesa, meno difensivo e più propenso ad attaccare l’area di rigore. Insomma, sarebbe un buonissimo innesto, che l’Inter potrebbe bloccare già da gennaio per farlo approdare a Milano a giugno.