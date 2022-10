Inter, peggior difesa della Serie A in trasferta: 2 step da fare fino alla sosta

L’Inter ha ottenuto sul campo della Fiorentina la terza vittoria consecutiva in campionato battendo 3-4 la squadra di Italiano tra mille polemiche arbitrali ed episodi spiacevoli in tribuna (vedi articolo). I nerazzurri portano a casa 3 punti importanti per il morale e per la classifica ma i numeri della difesa continuano a preoccupare

SPARTITO SIMILE – L’Inter di Simone Inzaghi ha dato continuità al buon periodo battendo la Fiorentina al Franchi seppur faticando e siglando la rete della vittoria al 95′. La squadra nerazzurra gioca un ottimo primo tempo macchiato poi dall’ingenuità di Federico Dimarco che riapre i giochi causando un rigore. Nel secondo tempo arriva il 2-2 viola ma grazie all’ingresso di Edin Dzeko, l’Inter riesce a tornare in vantaggio. Poi al 90′ la doccia fredda del 3-3 e al 95′ la grande gioia del gol vittoria di Henrikh Mkhitaryan. Lo spartito è più o meno lo stesso di Barcellona, con la grande differenza dei 3 punti.

Inter, peggior difesa della Serie A in trasferta: manca ancora equilibrio

Chiaramente quando incassi tre gol e vanifichi un vantaggio ottenuto dopo appena un quarto d’ora di partita, è normale chiedersi cosa è andato storto. A preoccupare sono ancora i numeri della difesa che è la peggiore della Serie A in trasferta: 17 i gol incassati (in undici giornate), dei quali 14 fuori casa (non considerando i 3 messi a segno dal Barcellona al Camp Nou). Un dato innanzitutto inaspettato considerando le prestazioni difensive della scorsa stagione ma soprattutto poco incoraggiante ad alti livelli. Inzaghi sa di dover lavorare in particolare su questo aspetto per tentare la scalata della classifica che vede l’Inter ancora troppo lontana dai primi posti. Maggior equilibrio e un atteggiamento meno passivo nell’ultimo quarto d’ora di partita sono gli step che la squadra nerazzurra dovrà fare nelle prossime settimane.