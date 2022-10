Facchetti: «A Firenze prova difficile, ma l’Inter l’ha superata»

Ospite ai microfoni di Tutti Convocati, sulle frequenze di Radio 24, c’era Gianfelice Facchetti. Il tema trattato è chiaramente la gara di ieri, Fiorentina-Inter.

PROVA – Ha commentato così la vittoria di ieri dell’Inter, Gianfelice Facchetti ai microfoni di Tutti Convocati: «È tornata l’Inter. La squadra aveva bisogno di una vittoria significativa in Serie A. Firenze era una prova difficile ed è stata superata. Chiaro che ci sia da sistemare la difesa. Subire tutti questi gol non va mai bene. Poteva essere una serata tranquilla ed è stato l’opposto. Il fallo di Dimarco era fuori tempo e pericoloso. Mi sembra si stia ricamando troppo sul resto. Nei match di oggi spero in due bei pareggi in Atalanta-Lazio e Roma-Napoli. Sarà lunghissima come stagione». Questo il suo intervento sulla gara di ieri.