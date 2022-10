VIDEO – Fiorentina-Inter, inciviltà al Franchi: interisti aggrediti in tribuna!

Fiorentina-Inter passerà alla storia per i 7 gol messi a segno in totale, per la rete al 95′ di Mkhitaryan, per le polemiche arbitrali ma anche per il comportamento altamente incivile dei tifosi viola in tribuna che hanno aggredito verbalmente e fisicamente alcuni tifosi interisti

CAOS – Fiorentina-Inter è stata, come sempre, una partita particolarmente frizzante. Sette gol in totale, ribaltamenti da una parte e dall’altra e la rete vittoria di Henrikh Mkhitaryan al 95′. Chiaramente non sono mancate le polemiche arbitrali per alcuni episodi dubbi con tanto di rumors su un Rocco Commisso imbufalito a fine partita, poi smentiti da un comunicato ufficiale della Fiorentina (vedi articolo).

Fiorentina-Inter, aggressione fisica e verbale da parte di alcuni tifosi viola verso i pochi interisti presenti

EPISODI SPIACEVOLI E NON SPORADICI – Inoltre, dispiace raccontare di un brutto episodio di inciviltà da parte di alcuni tifosi della Fiorentina nei confronti dei pochi interisti presenti in tribuna al Franchi. Un’aggressione sia verbale che fisica con un ragazzo che viene palesemente strattonato da più persone. Episodi spiacevoli, purtroppo non così sporadici, e che andrebbero puniti con maggior severità perché va bene parlare di arbitri e VAR ma non è possibile che passi in sordina l’inciviltà di una parte di tifoseria. C’è chi va allo stadio per godersi lo spettacolo e chi per rovinare la serata agli altri: prendiamo atto, ma lo faccia anche chi di dovere.

Le immagini della rissa in tribuna allo stadio Artemio Franchi – Video: YouTube – ScaccoMatto