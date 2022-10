Pardo: «L’Inter è tornata in corsa per tutto, Dimarco però era da espellere»

Pierluigi Pardo, era convocato oggi da Radio 24. AI microfoni di Tutti Convocati ha parlato del match di ieri tra Fiorentina e Inter (vedi pagelle).

CLAMOROSA – Pierluigi Pardo ha parlato di Fiorentina-Inter di ieri sera. Queste le sue parole ai microfoni di Tutti Convocati: «Inter vince quella che è la vittoria più pesante finora, aspettando i big match di stasera. La vince in maniera clamorosa, con delle responsabilità della Viola. Ci sono dei grandi errori da parte della Fiorentina. Ci voleva più freddezza, al netto dei meriti dell’Inter. Oggi il numero interessante è che l’Inter è tornata in corsa per tutto. Sono 3 punti pesantissimi, questa stagione sarà una maratona. La cosa importante era la Champions League e l’Inter si è messa in una situazione invidiabile. Secondo me la gestione delle partite dei nerazzurri è peggio della fase difensiva. Non è un reparto e basta che sbaglia, ma l’intero gruppo». Così sulla vittoria della squadra di Simone Inzaghi di ieri.

ROSSO – Queste invece le parole di Pardo sul fallo di Federico Dimarco: «Era rosso chiaramente, non ci sono dubbi. La spinta di Dzeko invece è un elemento soggettivo dell’arbitro. Le responsabilità di questa sconfitta però sono tutte della Fiorentina. I meriti sono invece dell’Inter e di un pizzico di fortuna». Così Pardo sul match del Franchi.