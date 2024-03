Inter-Napoli 1-1, cinque dati statistici che potresti non sapere

Inter-Napoli finisce 1-1 ed è un brutto pareggio, anche perché si arrivava dall’eliminazione in Champions League contro l’Atlético Madrid e non si rigiocherà per altre due settimane vista la sosta. A livello statistico purtroppo è saltato uno zero.

UNO – Il gol subito dall’Inter oltre il 75′ in tutta la Serie A. Prima del pareggio del Napoli di Juan Jesus all’81’, la squadra di Simone Inzaghi era l’unica dell’intero campionato a non aver mai preso nemmeno una rete nell’ultimo quarto d’ora più recupero.

DUE – I gol in questa Serie A di Matteo Darmian, che sbloccando Inter-Napoli aveva bissato la rete (a sua volta per il momentaneo 1-0) nel poker all’Atalanta dello scorso 28 febbraio. Il record in un singolo campionato del numero 36 è arrivare a quota tre, ottenuto nel 2020-2021 al suo primo anno in nerazzurro.

CINQUE – Le vittorie consecutive in casa dell’Inter contro il Napoli in Serie A, striscia iniziata con l’1-0 del 26 dicembre 2018 e interrotta con l’1-1 di ieri. È la terza più lunga in campionato, dopo le sei fra il 1975 e il 1980 e il record assoluto di otto fra il 1996 e il 2011.

SEI – Le volte, su quaranta partite stagionali, che l’Inter non è riuscita a mantenere il vantaggio. Oltre alle tre sconfitte stagionali, tutte arrivate per 1-2 dopo essere passati avanti 1-0, ci sono altrettanti pareggi. Inter-Napoli segue l’1-1 col Genoa del 29 dicembre e il 2-2 col Bologna del 7 ottobre (unica volta dove si è buttato un doppio vantaggio).

DIECI – Le vittorie consecutive dell’Inter in Serie A, anche qui concluse non ripetendosi ieri sera. Rimane lontano il record assoluto delle diciassette nel 2006-2007, primato sia per la società sia per l’intero campionato. E non arriva nemmeno l’aggancio al 2020-2021 con Antonio Conte, quando in tutto furono undici.