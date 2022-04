Inter, incredibile: giochi dopo il Milan! Anche questo sarà un possibile alibi?

L’Inter domani è di scena alla Dacia Arena contro l’Udinese. I nerazzurri, gettata via la possibilità di volare in vetta con la sconfitta a Bologna, ora devono vincerle tutte da qui alla fine e sperare in un ko del Milan. E incredibilmente, l’Inter giocherà dopo il Milan questo weekend!

ALIBI – L’Inter vuole vincere lo scudetto e la Coppa Italia, su questo non ci piove. Ci riuscirà? Sicuramente dopo il ko di mercoledì contro il Bologna gli scenari sono cambiati con i nerazzurri che, anche in caso di tutte vittorie, non alzerebbe lo scudetto se il Milan facesse almeno 10 punti. Ora i nerazzurri non hanno più il destino nelle proprie mani ma anzi, il calendario vede anche il Milan giocare prima dei nerazzurri! L’alibi di Pioli si è spesso lamentato di giocare dopo Inzaghi, ora domani le parti si invertono: Milan in campo alle 15 e Inter alle 18. Ci sarà un altro alibi in caso di ko del Milan?