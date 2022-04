Lukaku, altro che ritorno all’Inter. Il Barcellona incontra l’agente e lo vuole

L’Inter vuole vincere lo scudetto ma per farlo serve che anche il Milan faccia la sua parte. Intanto però si parla di calciomercato nonostante la stagione debba ancora concludersi e il nome di Romelu Lukaku è uno dei più gettonati.

SITUAZIONE – L’Inter sogna un ritorno di Lukaku a Milano in maglia nerazzurra, ma è un sogno difficile e complicato da realizzare. L’Inter infatti dovrebbe far sì che molti scenari si incastrassero per rivedere il belga a Milano con il Chelsea che, dopo un investimento da 115 milioni di euro, dovrebbe alzare bandiera bianca e cederlo. Su Big Rom però, non c’è solo l’Inter. Oltre al Psg (ipotesi in tandem con Conte), c’è anche il Barcellona di Xavi. Secondo quanto scrive infatti Espn, Lukaku è l’uomo indicato per sistemare l’attacco dei catalani. Dopo aver sondato Lewandowski (ancora in trattativa con il Bayern Monaco per il rinnovo), il nome nuovo è quello del 28enne belga. Il Barcellona, tramite Mateu Alemany e Jordi Cruyff, hanno già incontro l’agente di Lukaku, Federico Pastorello. Un primo incontro che ovviamente non ha nessuna offerta concreta ma che è un primo approccio ufficiale. Lukaku finirà in Spagna?

Fonte: Espn