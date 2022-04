Sansone: «Radu? Tutto molto rapido, segnato per sicurezza. Si riprenderà»

L’Inter ha buttato via la chance di salire in vetta alla classifica cadendo 2-1 contro il Bologna mercoledì sera. A sancire quella sconfitta è l’errore di Radu sul gol di Sansone. Quest’ultimo, in vista della sfida di domani contro la Roma, ha parlato in conferenza.

EPISODIO – A volta gli episodi fanno la differenza e mercoledì a Bologna un infortunio di Radu ha riconsegnato il destino nelle mani del Milan. Ora l’Inter deve vincerle tutte ma 12 punti potrebbero non bastare per lo scudetto. Intanto, sull’episodio decisivo di Bologna-Inter, ha parlato il protagonista, Nicola Sansone. «Se Radu ha toccato la palla? Non saprei è stato tutto molto rapido, ma io per sicurezza ho segnato. È stato bello, mi dispiace per Radu ma sono convinto che comunque si riprenderà».