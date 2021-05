Inter, il punto sugli esterni: chi resta, chi può partire e chi arriva

Nell’Inter targata Conte gli esterni di centrocampo sono uno dei punti cruciali. La rosa, quest’estate, potrebbe subire una mini-rivoluzione.

ESTERNI – L’Inter targata Conte ha costruito, o sta costruendo, parte della sua fortuna sugli esterni alti: da Hakimi a Darmian, in questa stagione, spesso la vittoria della squadra è passata dai piedi dei giocatori sulle corsie esterne. Ecco perché, in vista della prossima stagione, sarà importante contare su una batteria di almeno quattro esterni che possano alternarsi senza però perdere qualità. In un clima di austerity che ha colpito tutto il calcio in Europa, è difficile fare previsioni certe sul mercato, ma si possono individuare dei potenziali rinforzi ideali per la squadra nerazzurra.

CHI PARTE E CHI RESTA – Al momento, la batteria di esterni, è composta da Hakimi, Darmian, Perisic e Young. I primi due sono praticamente certi, al netto delle dinamiche del mercato, di una permanenza in nerazzurro. Conte punta molto su di loro per l’Inter del futuro. Discorso diverso può essere fatto per Perisic: Conte ha saputo rilanciarlo in un ruolo che non era il suo ed il croato, in stagione, è stato importante. Ma lo stipendio ed l’età anagrafica non giocano a favore del croato: in ottica di ridimensionamento dei costi, e per monetizzare, potrebbe essere avallata una sua cessione. Young, invece, non sembra rientrare più nel progetto Inter: il calciatore, in questa stagione, è stato superato da Darmian e Perisic nelle gerarchie. Il contratto dell’inglese, inoltre, scade il 30 giugno di quest’anno. Difficile, ad oggi, ipotizzare un suo rinnovo.

CHI ARRIVA – La probabile partenza di Young verrebbe sopperita con il rientro di Dimarco, attualmente in prestito all’Hellas Verona. L’esterno, prodotto del vivaio dell’Inter, ha disputato una stagione di alto livello: sono 5, infatti, i gol e gli assist messi a segno. In caso di partenza di Perisic, invece, l’obiettivo designato può essere Gosens dell’Atalanta. L’esterno tedesco piace molto a Conte e sarebbe perfetto per il 3-5-2 disegnato dal tecnico nerazzurro.