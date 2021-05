Inter, quattro sacrificabili per raggiungere l’obiettivo: Eriksen e non solo – CDS

L’Inter per far fronte alle richieste di Steven Zhang potrebbe cedere dei giocatori e secondo il “Corriere dello Sport” oggi in edicola sarebbero già stati individuati quattro nomi.

SACRIFICABILI – Dopo che l’Inter firmerà per il nuovo prestito di circa 200 milioni, sarà comunque costretta a cedere qualche giocatore per far fronte alle richieste di Steven Zhang di abbassare obbligatoriamente i costi operativi del 10-15%. Il primo intervento, quello legato agli stipendi, non sarebbe andato a buon fine. Per questo motivo, sempre quanto riportato dal quotidiano romano a firma di Pietro Guadagno, sarebbero stati individuati anche quattro giocatori sacrificabili su mercato. I primi due sono Alexis Sanchez e Arturo Vidal, due con degli stipendi da “titolari” ma che di fatto non avrebbero convinto la dirigenza, soprattutto in termini di gol se parliamo dell’ex Barcellona e Bayern Monaco. Gli altri due invece potrebbero essere Christian Eriksen e Ivan Perisic, che a differenza dei primi, invece, sono titolari, ma Antonio Conte potrebbe comunque fare a meno di loro. Sul danese, forte l’interesse di diversi club in Premier League, mentre per quanto riguarda il croato il suo futuro potrebbe essere ancora in Bundesliga.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno.

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.