Gosens è uno dei migliori laterali della Serie A che si concluderà domenica. Il tedesco a fine stagione potrebbe lasciare l’Atalanta e, in queste settimane, si è parlato anche dell’Inter. Alfredo Pedullà, nel corso di “Sportitalia Mercato”, indica la valutazione.

VA O RESTA? – Robin Gosens è da gennaio 2017 una delle colonne dell’Atalanta. Il laterale tedesco, preso da sconosciuto quando giocava in Olanda, in questa Serie A ha segnato ben undici gol: numeri che certi attaccanti non riescono a raggiungere. Per quanto riguarda gli esterni di fascia sinistra è, senza dubbio, il migliore del campionato, e proprio lì l’Inter è carente. Secondo Alfredo Pedullà, in vista del mercato, i bergamaschi hanno valutato il giocatore quaranta milioni di euro. Avrebbe il contratto in scadenza al 30 giugno 2022, ma c’è un’opzione per estenderlo di un altro anno che dovrebbe essere esercitata. Potrà essere Gosens il rinforzo a sinistra per l’Inter 2021-2022?