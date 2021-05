Inter-Udinese, festa scudetto e biglietto ‘virtuale’ per i tifosi: come averlo – CDS

Come riportato dal “Corriere dello Sport” oggi in edicola, l’Inter dopo la partita contro l’Udinese festeggerà lo scudetto. La società avrebbe messo in vendita anche dei biglietti “virtuali”.

BIGLIETTO VIRTUALE – Inter-Udinese sarà l’ultima partita per quanto riguarda la stagione 2020-2021 in Serie A, e subito dopo a San Siro riceverà il trofeo scudetto. Per per fronte all’assenza del pubblico e dunque all’assenza del biglietto fisico, secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, il club avrebbe messo in vendita un biglietto virtuale chiamato “I M Scudetto Ticket”, che servirà come ricordo. Inoltre, chi acquisterà questo biglietto, parteciperà a un concorso con in palio la visita della sala trofei nerazzurra.

Fonte: Corriere dello Sport – P.Gua

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.