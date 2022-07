Inter, contro il Monaco tornano Calhanoglu e Dimarco (e i calci piazzati)

L’Inter questa sera contro il Monaco gioca la sua seconda amichevole stagionale. I nerazzurri ritrovano Federico Dimarco e Hakan Calhanoglu, i maestri dei calci piazzati.

MAESTRI – Questa sera a Ferrara l’Inter gioca la sua seconda amichevole stagionale ufficiale contro il Monaco. Un impegno sulla carta più alto e più difficile rispetto al Lugano ma con Simone Inzaghi che ritrova molte pedine interessanti e titolari. Tra queste ci sono anche Dimarco e Calhanoglu, due pedine che lo scorso anno sono state un fattore in chiave calci piazzati. Dimarco con il sinistro e Calhanoglu con il destro infatti hanno sempre disegnato parabole interessanti per i compagni, sia su punizione sia sui calci d’angolo. Occhio però perché l’Inter sembra aver trovato un altro giocatore abile nei piazzati, Asllani. Al primo calcio d’angolo della stagione infatti il giocatore ex Empoli ha subito pescato la testa di D’Ambrosio con il primo gol dell’anno.