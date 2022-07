Sanchez-Inter, si tratta su buonuscita: il punto sui giocatori fuori dal match

Simone Inzaghi senza Alexis Sanchez e altri giocatori nerazzurri a Ferrara per l’amichevole che si giocherà questa sera contro il Monaco.

ASSENTI – L’Inter stasera affronterà il Monaco. Assenti per questa amichevole a Ferrara cinque giocatori nerazzurri. Si tratta di Andrea Pinamonti, Milan Skriniar, Samuele Mulattieri, Eddie Salcedo e Alexis Sanchez. Ebbene, secondo quanto riportato da SportMediaset. I primi due, possibili partenti, hanno lavorato a parte negli ultimi giorni e dunque sono rimasti a Milano per recuperare dai rispettivi infortuni. Probabili nuovi prestiti invece per Mulattieri e Salcedo dopo quelli della scorsa stagione, rispettivamente al Crotone e allo Spezia. Trattative in corso invece tra il club nerazzurro e l’attaccante cileno per la buonuscita del giocatore.

Fonte: SportMediaset.it