Inter, col Porto attaccanti cercasi: chi avrà la personalità di incidere?

Inter-Porto richiede ai nerazzurri una prestazione di qualità e personalità. E questo chiama gli attaccanti a rispondere sul campo. Dzeko, Lukaku e Lautaro Martinez hanno un’occasione per nobilitare la loro stagione.

ATTACCANTI CERCASI – Gli ottavi di Champions League sono una gara in cui, come si dice, il pallone pesa. E in partite così servono i giocatori di spessore, di personalità. Quelli a cui non tremano le gambe. Che indichino a tutti la via. Con un riferimento particolare agli attaccanti. Ossia quelli che più di tutti sono chiamati a incidere sul risultato. Nell’Inter sono tre: Lautaro Martinez, Edin Dzeko e Romelu Lukaku. Chi risponderà col Porto?

OCCASIONE PER BIG ROM – Il reparto offensivo dell’Inter non ha sempre fatto il suo dovere in stagione. Con un imputato principale, Romelu Lukaku. Lui ad oggi è il grande assente della stagione nerazzurra. Ed è quindi su di lui che vanno i riflettori per gli ottavi di Champions. Pur retrocesso al ruolo di spalla, il che già fa capire quanto siano cambiate le cose da agosto. Se il belga vuole dimostrare qualcosa, iniziare a riscattarsi, questo è un buon momento. Poi ci sono gli altri due.

COPPIA TITOLARE – Lautaro e Dzeko hanno dovuto compensare per tutta la stagione le mancanze dei loro colleghi. Parliamo di Lukaku ovviamente e Correa, attualmente infortunato. L’argentino è diventato il vero riferimento del reparto a suon di gol. La sua continuità, nel gioco e nelle reti, è stato il vero porto sicuro dell’Inter. Il bosniaco però non si è certo tirato indietro. Doveva essere un’alternativa e si è trovato invece anche quest’anno a fare il titolare. Ha trovato gol pesanti in momenti decisivi, pur non brillando per continuità. Per come è andata la stagione fino ad ora, è ovvio cercare in loro i protagonisti di Inter-Porto. Ma chi risponderà veramente?