Inter, col Borussia Moenchengladbach come giocheranno gli esterni?

Conte Inter

Il baricentro degli esterni di centrocampo dell’Inter sarà un fattore nella sfida col Borussia Moenchengladbach. Come deciderà di sfruttarli Conte?

IDEE TATTICHE – L’Inter in Champions League è all’ultima spiaggia. A prescindere dalla necessità di vincere, i nerazzurri devono dimostrare qualcosa dopo la prestazione contro il Real Madrid. Con che atteggiamento tattico andranno in campo gli uomini di Conte? Una chiave è nei movimenti degli esterni di centrocampo.

NOVITA’ NELL’ULTIMA – Contro il Sassuolo si è vista un’Inter diversa, per vari motivi. Uno degli elementi di novità è stato appunto il modo in cui Conte ha impiegato Perisic e Darmian, i due “quinti” di centrocampo. La squadra in generale ha tenuto un baricentro basso per togliere ogni spazio verticale agli avversari. I due esterni in particolare. Il croato e l’italiano sono stati chiamati a una gara di sacrificio e attenzione tattica, in costante copertura su Berardi e Boga, giocando di fatto in linea coi centrali difensivi. Anzi quasi più bassi come potete leggere QUI.

ESTERNI OFFENSIVI – Una cosa decisamente non usuale per l’Inter di Conte. Solitamente infatti i nerazzurri hanno un’impostazione decisamente più offensiva con gli esterni di centrocampo. Anche in gare preparate per le ripartenze. In quelle con baricentro alto e possesso insistito non ne parliamo. Spesso i “quinti” hanno giocato in linea con le punte, formando uno schieramento offensivo in linea a quattro. Altissima, praticamente in area avversaria. Una precisa indicazione del tecnico, opposta a quella vista contro De Zerbi.

OPZIONI APERTE – Col Borussia Moenchengladbach tutte le opzioni sono aperte. Gli uomini di Rose sfruttano le fasce e puntano a giocare in attacco. Conte terrà i suoi esterni più bassi? Magari permettendogli così di attaccare con spazi da sfruttare? E quali giocatori manderà in campo? Dal baricentro dei “quinti” dipenderà l’interpretazione della gara dell’Inter.