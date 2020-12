Bologna, Mihajlovic perde Orsolini per infortunio: salta la sfida con l’Inter?

Sinisa Mihajlovic Bologna-Cagliari

Il Bologna sarà la prossima squadra che l’Inter affronterà in campionato. La gara è in programma sabato sera, e SInisa Mihajlovic potrebbe non contare su Riccardo Orsolini. Per lui infortunio muscolare, di seguito il comunicato del club.

SENZA ORSOLINI – Il Bologna allenato da Sinisa Mihajlovic non potrà contare sull’impiego di Riccardo Orsolini per il prossimo mese. Il calciatore ha subito un infortunio muscolare e per questo motivo non sarà impiegato sabato sera contro l’Inter. Di seguito il comunicato del Bologna: “Gli esami cui è stato sottoposto Riccardo Orsolini hanno evidenziato una lesione di primo grado del bicipite destro. I tempi di recupero sono di 3-4 settimane”.