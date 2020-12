FOTO – Inter, seconda maglia 2021/22 old style. I dettagli del progetto Nike

Logo Inter maglia 2020-2021. Immagine da Inter.it

Sguardo al futuro per l’Inter. O meglio, al passato. La maglia da trasferta per la stagione 2021/22 è stata “svelato” in anteprima dalle solite anticipazioni, che a breve diventeranno conferme più dettagliate. Come riportato dal sito Esvaphane, il nuovo kit Nike sarà caratterizzato dalla semplicità

SECONDA MAGLIA – Ritorno alle origini per l’Inter nella prossima stagione. La nuova seconda maglia sarà completamente bianca. Il nuovo kit away ideato da Nike prevede l’azzurro come colore secondario per i dettagli, come ad esempio il collo. Tutto il resto – dai loghi degli sponsor ai nomi e numeri nella parte posteriore – saranno di colore nero. La maglia sarà completata da pantaloncini e calzettoni bianchi. Un total white old style per l’Inter, dopo le innovazioni “moderne” delle ultime stagioni. La nuova tecnologia progettata da Nike si chiama “Dri-Fit Advance”. Si attendono a breve i primi concept. Di seguito la foto pubblicata dal sito specializzato Esvaphane.