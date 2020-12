Borussia Monchengladbach-Inter, Conte a destra con Darmian o Hakimi?

Borussia Monchengladbach-Inter in programma questa sera alle 21, i nerazzurri impegnati nella quinta giornata di UEFA Champions League della fase a gironi sono chiamati a fare risultato pieno in trasferta. Sulla fascia destra chi tra Matteo Darmian e Achraf Hakimi? QUI le probabili formazioni.

FASCIA DESTRA – Borussia Monchengladbach-Inter, è il momento della verità in Europa per la squadra allenata da Antonio Conte, attualmente ultima in classifica a soli due punti. La squadra può ancora ribaltare il percorso europeo mostrando continuità e soprattutto sicurezza, quella che è mancata ad alcuni elementi della squadra. Molti di questi sono nuovi giocatori, arrivati nel corso del mercato estivo e richiesti dal tecnico italiano: tra tutti spicca il nome di Arturo Vidal. Il cileno è apparso con qualche incertezza di troppo e oggi squalificato dopo il rosso rimediato contro il Real Madrid, e il talentuoso Achraf Hakimi. Il calciatore marocchino non è stato impiegato contro il Sassuolo, dove invece si è messo in mostra Matteo Darmian. L’ex Torino e Manchester United ha mostrato più affidabilità in difesa, spingendo bene in avanti quando ne ha avuto l’occasione. Questa sera contro i tedeschi il ballottaggio resta vivo, con l’italiano leggermente in vantaggio rispetto l’ex Borussia Dortmund.