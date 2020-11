In Sassuolo-Inter grande prova di Darmian e Perisic, ecco come

Perisic Inter

Perisic e Darmian sono stati due elementi chiave a livello tattico in Sassuolo-Inter. Gli esterni di centrocampo sono stati sfruttati in modo particolare.

ESTERNI CHIAVE – Uno dei punti di forza del Sassuolo è l’uso che fa De Zerbi dei suoi esterni offensivi. Boga e Berardi, i due titolari a sinistra e a destra, ma anche i loro cambi, giocano a piede invertito come si dice, per poter rientrare sul piede forte e tagliare il campo. Non cercano il fondo, ma gli scambi corti, l’uno contro uno e la porta avversaria. Delle vere fonti di gioco, attorno cui gli altri ruotano. Conte per limitarli ha chiesto un lavoro speciale ai suoi esterni di centrocampo, Perisic e Darmian.

PARTENZA BASSA – Questa è l’heatmap dei due esterni scelti da Conte per la partita:

Darmian a destra e Perisic a sinistra hanno giocato molto bassi. Ben sotto la metà campo, praticamente in linea coi difensori. Una scelta precisa di Conte, per far prendere in carico ai suoi esterni di fascia gli attaccanti esterni del Sassuolo. Concedendo meno campo e senza perdersi prima dietro ai terzini, col rischio di finire in mezzo alle combinazioni strette. Un cambiamento netto rispetto alle altre partite (soprattutto per il croato, fate il paragone con la mappa che trovate QUI), che ha aiutato molto la difesa nerazzurra.

DIFESA IN LINEA – Interessante anche vedere le posizioni medie della squadra in non possesso, perché la linea difensiva si è comportata in modo particolare. Prendiamo quelle del report della Lega Serie A:

L’Inter in non possesso creava una linea a cinque, coi tre centrali stretti e i due esterni che si abbassavano in linea, come detto. La cosa particolare erano le disposizioni per i difensori esterni, Skriniar e Bastoni. Erano loro deputati a spezzare la linea per andare a prendere chi arrivava sulla trequarti. Perisic e Darmian invece stavano bassi e in linea a controllare sempre gli esterni, per intervenire su tagli e ricezioni larghe. Per i due una prova di grande sacrificio e applicazione tattica. Brillantemente eseguita.