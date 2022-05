Inter, cercasi equilibrio anche in lista: da Esposito a Pinamonti, chi torna per restare?

Inter alle prese con le strategie di mercato in vista della prossima stagione. Il primo step consiste nel sostituire i partenti a costo zero con arrivi senza esborso. In attacco, ad esempio, la sostituzione di Caicedo al momento può avvenire solo in questo modo… possibilmente pescando dal vivaio. Per questo torna di moda il nome di Esposito ma non solo

SOSTITUZIONI A ZERO – L’Inter ha almeno uno slot libero in lista. Che diventeranno due dopo l’avvicendamento in porta tra Andrei Radu e André Onana (vedi video). I prodotti del vivaio interista in rosa continueranno a essere quasi sicuramente il terzo portiere (Alex Cordaz?) e un jolly difensivo. Non c’è ancora la certezza visto che ha richieste di mercato, ma Federico Dimarco al momento è più in rosa che fuori. Tra i tanti partenti come Andrea Ranocchia (vedi articolo) ci sono difensori, centrocampisti e attaccanti. Tra questi Felipe Caicedo (vedi focus), che probabilmente farà spazio a una quinta punta utile per le liste. O meglio, questo è l’unico modo per sostituirlo facendo tornare i conti, altrimenti è quasi scontato che ne resteranno quattro. Chi sono i papabili attaccanti in grado di allungare la rosa dell’Inter senza rinunciare ad altri posti in lista? Non tutti i nomi sono buoni.

Esposito e i suoi fratelli dell’Inter

NOMI DAL VIVIAO – Ad Appiano Gentile sono di rientro molti giovani attaccanti. Complicato che rimangano i classe 2001 Eddie Salcedo (Spezia) e Martin Satriano (Brest), così come il classe 2000 Samuele Mulattieri (2000). Non avendo lo status di “prodotto del vivaio interista”, difficilmente riuscirebbero a entrare tra i 25 iscritti nella lista UEFA. Nessun problema per la lista Serie A, non essendo ancora Over-22. Gli unici in possesso dello status richiesto sono i classe 2002 Gaetano Oristanio (Volendam) e Sebastiano Esposito (Basilea), oltre al classe ’99 Andrea Pinamonti (Empoli). I primi due rientrerebbero addirittura nella lista B, lasciando un ipotetico spazio extra per un altro giovane da promuovere in Prima Squadra. L’impressione è che entrambi continueranno a fare esperienza in prestito per un’altra stagione, anche se Esposito (se confermato il non riscatto da parte del Basilea, ndr) ha qualche chance in più di convincere Simone Inzaghi a dargli fiducia in ritiro. Per Pinamonti, invece, è più facile ipotizzare la cessione in uno scambio di mercato. In alternativa, l’Inter potrebbe riacquistare qualche ex non più giovane. Dal classe 90′ Mario Balotelli (Adana Demirspor), rinato in Turchia, al classe ’97 Federico Bonazzoli (Salernitana via Sampdoria), protagonista della storica salvezza a Salerno, passando per il classe ’91 Mattia Destro (Genoa), appena retrocesso in Serie B ma in scadenza di contratto. Tre scenari piuttosto complicati, più facile trattenere un giovane di rientro dal prestito…