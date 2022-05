VIDEO – L’arrivo (blindatissimo) di Onana presso la sede dell’Inter a Milano

Onana si appresta a diventare un nuovo calciatore dell’Inter anche in modo ufficiale. Il portiere camerunese, in uscita dall’Ajax, ha già fatto tappa in sede a Milano. E a breve verrà annunciato il suo acquisto. Di seguito il video del suo arrivo in auto realizzato da Sky Sport

PRIMO ACQUISTO – Non c’è ancora l’annuncio ma André Onana (vedi focus) a breve diventerà un nuovo calciatore nerazzurro. Come riportato in diretta da Inter-News.it (vedi articolo), il portiere camerunese, in arrivo dall’Ajax a parametro zero, è già a Milano. Dopo aver sostenuto le visite mediche a inizio gennaio, Onana può finalmente firmare il contratto che lo legherà all’Inter per le prossime stagioni. Si tratta del primo acquisto nerazzurro in vista della prossima stagione.

