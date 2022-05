Inter, cresce il valore del club nerazzurro: al 14esimo posto in Europa

Stando al rapporto di Football Benchmark sui valori dei club europei, è aumentato il valore dell’Inter, ora al 14esimo posto.

VALORE – Secondo quanto riportato nel rapporto di Football Benchmark sui valori dei club europei, è in aumento il valore dell’Inter. Il club nerazzurro ha un valore di 996 milioni di euro, in crescita del 13,6% occupando così il 14esimo posto tra le società calcistiche europee. Nei primi tre posti si trovano Real Madrid (3.184 mln), Manchester United (2.883 mln) e Barcellona (2.814 mln). In top 10 solo un’italiana, la Juventus (1.584 mln). Subito dopo i nerazzurri si trova il Milan (578 mln).

Fonte: FootballBenchmark.com