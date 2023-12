Inter-Bologna occasione Inzaghi per perfezionare un meccanismo

Domani si gioca Inter-Bologna (ore 21), ottavo di finale della Coppa Italia 2023/24. Inzaghi compirà alcuni cambiamenti rispetto alla trasferta di Roma, continuando però a lavorare sull’intesa tra due giocatori.

SCELTE OBBLIGATE – Inter-Bologna di domani segna l’esordio in Coppa Italia dei detentori del trofeo. Un titolo che i nerazzurri hanno intenzione di difendere e di bissare (sarebbe la terza vittoria consecutiva). Tuttavia Simone Inzaghi deve fare i conti con un calendario che quest’anno non prevede la sosta natalizia. Pertanto adotterà il suo tipico nonché sagace turnover ove possibile, facendo rifiatare e ruotare i suoi giocatori. Tranne che sulla corsia destra, dove le scelte sono obbligate.

CATENA OLIATA – Considerando le indisponibilità di Denzel Dumfries, Juan Cuadrado e Benjamin Pavard (quest’ultimo però arruolabile), Inzaghi non ha alternative per la catena destra in Inter-Bologna. Con ogni probabilità si rivedranno titolari Yann Bisseck e Matteo Darmian, tra i migliori in campo contro la Lazio. Per il giovane tedesco sarebbe la terza presenza dal 1′ nelle ultime quattro partite, un segnale importante di fiducia da parte di Inzaghi. Che non lesina complimenti al numero 31. Il quale può continuare a crescere in campo, guidato dall’esperienza di Darmian. Che nei confronti di Bisseck si comporta da autentico fratello maggiore. Aiutandolo tanto nei raddoppi difensivi quanto nella costruzione della manovra. Permettendogli di salire in proiezione offensiva, proteggendo la via alle sue spalle. Una coppia inedita che si sta rivelando preziosa per l’Inter, e sulla quale vale la pena insistere, per consolidare nuove soluzioni a destra.