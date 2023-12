Inter-Bologna, Inzaghi valuta il turnover. Torna Arnautovic! Resta altro dubbio – Sky

Inter-Bologna sarà l’ottavo di finale di Coppa Italia che andrà in scena mercoledì 20 dicembre 2023. Secondo quanto riportato da Sky Sport, mister Simone Inzaghi effettuerà diversi cambi rispetto l’ultima sfida di campionato vinta contro la Lazio. In attacco dovrebbe tornare Marko Arnautovic, anche se resta qualche dubbio per il reparto offensivo.

TURNOVER – Inter subito a lavoro dopo la vittoria contro la Lazio, ad Appiano Gentile mister Simone Inzaghi prepara la prossima partita, subito in campo mercoledì contro il Bologna per l’ottavo di finale di Coppa Italia. Alexis Sanchez ha lavorato ancora a parte dopo i problema accusato prima della sfida contro i biancocelesti e salterà anche quella di Coppa Italia, mentre resta in dubbio per la sfida di sabato contro il Lecce. In attacco spazio a Marko Arnautovic che torna da titolare contro la sua ex squadra. Resta da capire quale sarà il calciatore che affiancherà l’austriaco, se un attaccante (presumibilmente Marcus Thuram) o un centrocampista (Davy Klaassen o Henrikh Mkhitaryan).