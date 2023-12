Fiorentina-Inter Femminile 4-2, pagelle: Alborghetti disastro 5, Cambiaghi 8

L’Inter Femminile perde contro la Fiorentina con il risultato di 4-2. La difesa è un completo disastro, soprattutto Lisa Alborghetti. Non basta un’ottima Michela Cambiaghi, le pagelle dell’undicesima gara di Serie A.

CETINJA 7 – Prima del gol di Boquete fa due parate di grande caratura, non può niente però sulla ribattuta della giocatrice viola. Sulle restanti reti non è affatto colpevole.

Fiorentina-Inter Femminile, pagelle: difesa

BOWEN 5 – Impensabile che sulla prima rete ci siano due tiri dalla sua zona di campo senza nessun tipo di resistenza. Anche nel terzo gol di Boquete ci sono gravi responsabilità sul mancato raddoppio.

ALBORGHETTI 5 – Un disastro clamoroso quello commesso sul calcio di rigore su Boquete. Perde la palla in fase di possesso, poi trattiene l’avversaria e viene punita dall’arbitro. Sul terzo gol invece non riesce a fermare la stessa Boquete con il sinistro.

– dall’86’ JELCIC S.V.

TOMTER 5.5 – Boquete trova il tocco vincente proprio senza la marcatura di Tomter. Errore non grave vista l’azione confusionaria, ma comunque decisivo per il gol subito.

Fiorentina-Inter Femminile, pagelle: centrocampo

THOGERSEN 6.5 – Sulla fascia è implacabile. Grande qualità e velocità unica che le permettono di dominare nella zona del campo che presiede.

KARCHOUNI S.V.

– dal 14′ PANDINI 6.5 – Sostituisce la compagna infortunata al meglio. Non era facile entrare a freddo, ma corre tantissimo e accompagna spesso i contropiedi nerazzurri.

CSISZAR 6.5 – Il possesso palla passa dai suoi piedi che sbagliano poco e niente. Dà in più copertura alla difesa nerazzurra.

– dal 78′ SANTI 5.5 – Non aiuta Alborghetti e Bowen nella copertura di Boquete. Poteva fare di più appena entrata dalla panchina.

SIMONETTI 6 – Partita di grande sostanza che la vede protagonista fino al minuto 85. Non si ferma mai e aiuta la squadra come riesce.

– dall’85’ BUGEJA S.V.

MERLO 6.5 – Boquete non è semplice da marcare, eppure il lavoro di Merlo è ottimo in fase di copertura. Si fa vedere meno in attacco.

Fiorentina-Inter Femminile, pagelle: attacco

CAMBIAGHI 8 – Prestazione di altissimo livello sia in fase di realizzazione che di appoggio. Non sbaglia nulla, apre le marcature al 2′ e gioca sulle ali dell’entusiasmo. La leader della squadra di Rita Guarino al Viola Park trova anche la doppietta nel secondo tempo.

BONFANTINI 7 – In contropiede è letale, peccato le manchi il guizzo giusto per segnare. Scappa alle marcature della rigida difesa viola con efficienza e dà l’assist per la doppietta di Cambiaghi.

– dal 78′ POLLI 5.5 – Viene lanciata in porta due volte da Cambiaghi, non sfrutta le occasioni e si fa rimontare dalle avversarie.

Fiorentina-Inter Femminile, pagelle: coach

GUARINO 6.5 – Prepara la partita al meglio, sfruttando la velocità della Bonfantini e di Cambiaghi. L’Inter fa male subito e segna al secondo minuto, chiude addirittura il primo tempo senza correre un rischio. Da condannare assolutamente il secondo tempo, non per colpa dell’allenatrice dell’Inter Femminile. Sono gli errori dei singoli a decidere la gara: da quelli di Bowen fino a quello gravissimo di Alborghetti. Il quarto posto ora è distante 8 punti, decisamente difficile da riprendere.