Cosmi sulla Champions League: «Inter, tocca fare calcoli! Altrimenti…»

Cosmi cerca di essere fiducioso sul prosieguo della stagione delle italiane in Champions League ma avverte l’Inter. L’allenatore perugino, intervenuto a “Serie Allnews” su Radio TV Serie A con RDS, si esprime sulle tre partite in programma e sulle chance di qualificazione

PASSAGGIO POSSIBILE – Il sorteggio di Nyon fa storcere un po’ il naso ma Serse Cosmi prova a vedere il bicchiere mezzo pieno per le tre italiane: «Come ho letto, poteva andare meglio ma anche peggio per le italiane (ride, ndr). Tutto sommato, credo che la Lazio in assoluto sia la squadra più penalzzata dal sorteggio contro il Bayern Monaco, che è una potenza europea. La Lazio non è stata fortunatissima! L’Atletico Madrid per l’Inter può essere un avversario assolutamente in linea con quelli che sono i valori nerazzurri, dimostrati nella passata stagione in Champions League e anche quest’anno. Però, è sempre una squadra da prendere con le molle. Perché l’Atletico Madrid ha una cultura di squadra, società e appartenenza molto forte e particolare. Il passaggio del turno è nelle corde dell’Inter ma non sarà più semplice o più facile per la squadra nerazzurra, ecco. Napoli-Barcellona è difficile come pronostico. Il Barcellona è da temere per la sua storia ma il Napoli se la giocherà alla grande, perché oggi è una squadra di valore assoluto». Questo il parere di Cosmi sugli Ottavi di Finale di Champions League “italiani”, in programma tra febbraio e marzo 2024.

Cosmi sul paragone tra Inter e Napoli

CALCOLI FONDAMENTALI – Cosmi si sofferma sulle strategie delle squadre italiane impegnate su più fronti, in particolare su quelle nerazzurre: «Il Napoli, se l’obiettivo Scudetto è ormai sfumato per l’enorme distanza dalla vetta, potrà concentrarsi sul passaggio del turno a febbraio ma lo stesso vale per l’Inter. Se l’Inter in Serie A dovesse accumulare un vantaggio – non dico rassicurante come quello del Napoli nella passata stagione ma in linea con qualche calcolo che puoi fare – allora puoi avere un vantaggio. Altrimenti qualcosa in campo lasci, è inevitaible. All’inizio consideravo il Napoli la vera favorita per il campionato al pari dell’Inter. Anzi, anche più dell’Inter. Poi, in seguito, ho capito che i valori, dopo il cambio in panchina e mercato estivo, erano cambiati…» Così Cosmi sul potenziale passaggio di consegne tricolore tra Napoli e Inter al termine di questa stagione.