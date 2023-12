Bisseck acquisisce un nuovo status con la prova in Lazio-Inter

Yann Bisseck in Lazio-Inter (0-2) parte titolare per la seconda volta consecutiva. E offre una prestazione più che sufficiente, che cambia le prospettive future.

BUONA LA SECONDA – Yann Bisseck era andato bene già sabato scorso, contro l’Udinese, alla prima presenza da titolare in Serie A. Quindi Lazio-Inter sembrava il vero branco di prova per il 23enne tedesco. A cui Simone Inzaghi rinnova la fiducia, schierandolo dal 1′ a destra di Francesco Acerbi. E trovando una risorsa vera e propria in quella zona.

COLONNA DESTRA – Bisseck gioca Lazio-Inter da scudiero di Matteo Darmian. Arretrando o sganciandosi in funzione dei movimenti e delle indicazioni del numero 36. E occupando molto bene l’intero centro-destra basso del campo, come si vede dalla mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored.com:

Il numero 31 dell’Inter tocca 72 palloni in tutta la partita. Pertanto è il terzo più coinvolto tra tutti i nerazzurri, analizzando il report della Lega Serie A, dietro ad Hakan Calhanoglu (82) ed Alessandro Bastoni (104). Ed è pure il più preciso del pacchetto arretrato, con 56 passaggi completati su 60 tentati (93%). Si aggiungono poi 6 contrasti vinti, in una prova di grande personalità di Bisseck. Che dimostra tanta, tantissima applicazione (10,79 km percorsi, quarto nell’Inter). E diventa così una vera e propria opzione a disposizione di Inzaghi per le rotazioni offensive.