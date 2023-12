Inzaghi: «Vittoria di squadra, insieme! Avuti diversi momenti»

Per Inzaghi quella di stasera è la prima vittoria da ex all’Olimpico, dove nelle due partite contro la Lazio da allenatore dell’Inter aveva sempre perso 3-1. A Inter TV l’allenatore elogia la squadra per la prestazione.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Simone Inzaghi dopo Lazio-Inter 0-2 evidenzia la prova della squadra: «Una vittoria importante su un campo difficile, ma siamo stati squadra. La squadra ha tenuto bene il campo, lo ha coperto molto bene. Abbiamo concesso poco se non l’occasione di Nicolò Rovella: siamo sempre stati squadra insieme, è il nostro percorso. Le partite hanno diversi momenti: c’è stato un momento dove ci siamo compattati e difesi bene, poi abbiamo sbloccato il risultato e da lì in avanti è stato tutto meglio. Vinta di pazienza? Sì. Siamo stati molto in partita, concentrati, lavorando di squadra e aspettando il momento giusto contro una squadra di valore. Yann Bisseck? Lo stanno aiutando tantissimo i compagni, ma si sta aiutando da solo per come si allena e per come gioca queste partite. Deve continuare in questo modo, ha la fiducia mia e dello staff».