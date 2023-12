Colpani, la Juventus ci prova inserendo un giocatore! Inter c’è, ma il Monza fa muro – TS

Colpani resta in cima alla lista dei desideri della Juventus (e dell’Inter). Ma secondo quanto riportato da Tuttosport, ai bianconeri serve un’uscita e questa potrebbe coincidere con un giocatore che piace anche al Monza, che al momento non pensa alla cessione del suo gioiello.

OBIETTIVO A CENTROCAMPO – In estate il Monza si era espresso pubblicamente mostrando interesse per Fabio Miretti, giovane centrocampista di proprietà della Juventus, che poi decise di tenerlo. Nel corso di questi mesi, però, tra i brianzoli è esploso un nuovo gioiello, e il suo nome è Andrea Colpani. Centrocampista offensivo capace di interpretare bene entrambe le fasi, per questo piace anche all’Inter che continua sempre ad osservarlo. Il ragazzo è da tempo un obiettivo anche della Juventus che ha provato a sondare le intenzioni del Monza che di cederlo, in questo momento, non ci pensa neanche. Ecco perché potrebbe tornare l’ipotesi di agosto, con Miretti che potrebbe essere utilizzato come possibile pedina di scambio per arrivare al trequartista offensivo.

Fonte: Tuttosport – Stefano Salandin