Lautaro Martinez riscrive la storia dei bomber all’Inter: tutte le classifiche

Lautaro Martinez si sta dimostrando una macchina da gol ma ora anche in maglia Inter. Ormai è superfluo parlarne come uno dei più grandi bomber della storia nerazzurra. Tutti i numeri sono dalla sua parte ma la vera dimostrazione è data dalle classifiche che lo vedono protagonista. In Italia, in Europa e in tutte le competizioni c’è sempre la firma del numero 10

CAPITANO GOLEADOR – Prima parte di stagione da incorniciare per Lautaro Martinez, che in maglia Inter continua a segnare più gol di quelli sperati. La media iniziale di 5 reti in tre partite non poteva essere mantenuta ma 17 in ventidue sono un’enormità. A tal punto da avvicinarsi a un record storico: quello delle reti segnate in un solo anno solare. Ancora tre partite da giocare ma non sarà facile. Tutt’altro! E a ciò si aggiunge anche il continuo aggiornamento delle classifiche speciali che lo vedono protagonista. Il nuovo dato più interessante è il quinto posto nella classifica marcatori nerazzurra relativa alle competizioni UEFA, staccando di due lunghezze illustri colleghi come Roberto Boninsegna, Alvaro Recoba, Julio Cruz e Rodrigo Palacio, fermatisi a 13. Il podio internazionale è sempre più vicino, anche se la vetta è ancora lontana…

NUOVI OBIETTIVI – Gli Ottavi di Finale di Champions League contro l’Atletico Madrid rappresentano l’occasione utile per raggiungere e magari superare la leggenda Sandro Mazzola ma soprattutto l’ex compagno di reparto Romelu Lukaku, terzi a una sola lunghezza. Obiettivo minimo. In Serie A ma in particolare nella classifica All-Time, invece, si fa sempre più vicino Christian Vieri, che Lautaro Martinez quasi sicuramente metterà presto alle sue spalle. Discorso analogo per il connazionale Mauro Icardi, che vede a rischio il suo secondo posto nella graduatoria dei bomber stanieri della storia dell’Inter. Tanti altri gol sono sicuramente in arrivo ma quanti? E quale sarà il nuovo “limite” del capitano e capocannoniere argentino? Di seguito tutte le classifiche aggiornate dopo la rete di Lautaro Martinez in Lazio-Inter (0-2) di Serie A.

Lautaro Martinez nelle classifiche generiche

Classifica marcatori Inter All-Time in tutte le competizioni

1. Giuseppe MEAZZA – 284 gol (+165)

2. Alessandro ALTOBELLI – 209 gol (+90)

3. Roberto BONINSEGNA – 173 gol (+54)

4. Sandro MAZZOLA – 162 gol (+43)

5. Luigi CEVENINI (III) – 158 gol (+39)

6. Benito LORENZI – 143 gol (+24)

7. Istvan NYERS – 133 gol (+14)

8. Mauro ICARDI – 124 gol (+5)

9. Christian VIERI – 123 gol (+4)

10. LAUTARO MARTINEZ – 119 GOL

Classifica marcatori stranieri Inter in tutte le competizioni

1. Istvan NYERS – 133 gol (+14)

2. Mauro ICARDI – 124 gol (+5)

3. LAUTARO MARTINEZ – 119 GOL

Lautaro Martinez nelle competizioni specifiche

Classifica marcatori Inter in Serie A

1. Giuseppe MEAZZA – 198 gol (+104)

2. Benito LORENZI – 138 gol (+44)

3. Istvan NYERS – 133 gol (+39)

4. Alessandro ALTOBELLI – 128 gol (+34)

5. Sandro MAZZOLA – 116 gol (+22)

6. Roberto BONINSEGNA – 113 gol (+19)

7. Mauro ICARDI – 111 gol (+17)

8. Christian VIERI – 103 gol (+9)

9. LAUTARO MARTINEZ – 94 GOL

10. Attilio DEMARIA – 76 gol (-18)

Classifica marcatori Inter in competizioni UEFA

1. Alessandro ALTOBELLI – 35 gol (+20)

2. ADRIANO – 18 gol (+3)

3. Sandro MAZZOLA e Romelu LUKAKU – 16 gol (+1)

5. LAUTARO MARTINEZ – 15 GOL

NB: Periodicamente verranno aggiornate queste classifiche per valutare i progressi di Lautaro Martinez in maglia Inter ma senza aggiungere inutili pressioni. Gli obiettivi che interessano a tutti sono quelli dell’Inter ma per raggiungerli servono anche i gol del suo nuovo capitano argentino.