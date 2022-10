Inter, pessimo arbitraggio nonostante la vittoria. Ma oggi nessuna polemica

Nonostante la vittoria facile per 3-0 di ieri dell’Inter contro la Sampdoria, i nerazzurri sono chiaramente stati sfavoriti dalle decisioni arbitrali (vedi articolo). Una gestione del match pessima da parte del direttore di gara, con i blucerchiati spesso graziati. Ma oggi non sentiremo alcuna polemica.

POLEMICHE A GIORNI ALTERNI – Dopo la vittoria dell’Inter a Firenze, un nugolo di polemiche si è sollevato per giorni cercando di screditare la meritata vittoria dei nerazzurri in pieno recupero. Partendo dall’episodio del mancato rosso a Federico Dimarco, passando per un fallo di Luka Jovic su de Vrij in occasione del 3-3 di cui non ha parlato nessuno, fino ad arrivare a contestare la rete di Mkhitaryan per un fallo di Edin Dzeko e addirittura mettere in dubbio il netto rigore per fallo di Terracciano su Lautaro Martinez. Polemiche che i tifosi dell’Inter hanno dovuto come sempre subire in silenzio. Le stesse polemiche che dovrebbero esserci oggi per il pessimo arbitraggio di ieri ma che, chiaramente, non sentiremo.

TUTTO ARCHIVIATO – Inter-Sampdoria non avrà visto certamente episodi clamorosi (e ci mancherebbe, visto l’andamento a senso unico). Ma questo non toglie che i nerazzurri siano stati sfavoriti da una gestione di gara pessima da parte del direttore di gara. A partire dai secondi gialli mancati a Omar Colley e Gerard Yepes, passando per il cartellino rosso mancato per Manolo Gabbiadini dopo un bruttissimo intervento su Hakan Calhanoglu. Episodi che vedono sfavorita l’Inter e dei quali, pertanto, non si sentirà parlare. Come già successo la prima giornata con l’espulsione mancata a Baschirotto nella gara contro il Lecce per un intervento killer su Lautaro Martinez. Tutti pronti, però, a puntare il dito sempre e solo contro i nerazzurri.